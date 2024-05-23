У Китаї зробили цинічну заяву після звинувачень у військовій допомозі РФ
Китай вважає "безпідставним і безвідповідальним очорненням" заяву британського міністра оборони Гранта Шаппса про розвіддані щодо готовності Пекіна надати Росії військову допомогу у війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Вана Веньбіня.
"Ми засуджуємо безпідставне і безвідповідальне очорнення Китаю британським політиком. Ми відзначили той факт, що ці зауваження британської сторони навіть не були підтримані її "близьким союзником" (йдеться про США - ред.)", - наголосив речник китайського міністерства.
Однак, говорячи про війну в Україні, Веньбін також відзначився цинічною заявою про те, що саме Британія нібито "підливає масла у вогонь".
"Повідомляється, що два роки тому, коли Росія і Україна були близькі до угоди про припинення конфлікту, саме Британія, серед інших, стала на заваді, щоб зупинити його, і з того часу конфлікт триває. У той час, як Китай і міжнародна спільнота докладають усіх зусиль для охолодження ситуації, британська сторона вкотре зробила безвідповідальні заяви, що викликає тривогу", - сказав він.
Речник китайського міністерства запевнив, що Пекін нібито був і залишається "на боці миру та діалогу", а також буде продовжувати наполегливо працювати над "просуванням мирних переговорів" та виступати проти "роздмухування вогню".
"Водночас, ми будемо захищати наші законні права та інтереси", - додав Веньбінь.
Китай може постачати зброю РФ
Нагадаємо, вчора британський міністр оборони заявив, що розвідки Британії та США мають дані про те, що Китай або вже постачає, або планує почати постачання зброї в Росію.
"Ми маємо бути занепокоєні цим", - додав він.
У Білому домі, коментуючи заяву Шаппса, заявили, що не мають такої інформації. Однак, як зазначив радника президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, Вашингтон планує звернутися до Лондона для отримання деталей.
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