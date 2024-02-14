Столтенберг: повинні дати зрозуміти Путіну, що не варто думати про ескалацію за межами України

Які уроки винесло НАТО після двох років війни в Україні

За словами Столтенберга, перший урок полягає в тому, що НАТО повинно бути єдиними. Другий - необхідність збільшити військову присутність на східних кордонах, а також збільшити готовність військових й активувати плани захисту.

"Ми зробили це і продовжуємо, щоб дати зрозуміти Путіну, що навіть не варто думати про ескалацію за межами України", - додав Столтенберг.

Скандальна заява Трампа

Коментуючи нещодавні слова Дональда Трампа, Столтенберг наголосив на тому, що НАТО захищало союзників протягом 75 років. Це вдалось завдяки тому, що Альянс має чітко виражену мету. Усі ідея НАТО полягає в тому, що атака на одного члена блоку прирівнюється до атаки на усіх інших. Будь-які припущення про те, що країни-члени Альянсу не стоятимуть один за одного - підриває безпеку для них.

"З 2014 року ми значно посилили колективний захист. Це було, звичайно, спровоковано анексією Криму Путіним. Це було рішення всіх союзників - світ змінився і НАТО потрібно було відповідати. І ми це зробили. А щодо витрат, зараз рекордні суми йдуть на оборону, особливо на східних кордонах Альянсу. Не можна підривати довіру в можливість стримування НАТО. Ми маємо унеможливити будь-які прорахунки чи хибні уявлення в Москві про нашу готовність захищати союзників", - заявив Столтенберг.

Чи варто ЄС переглянути стратегію ядерного стримування у разі президентства Трампа

"У нас є ядерне стримування. Він працює, нам потрібно тільки стежити за його станом", - відзначив Столтенберг.

Що можна зробити для допомоги Україні зараз

Як пояснив Столтенберг, НАТО повинно виконувати наразі дві речі одночасно:

постачати озброєння, тобто, вигрібати власні запаси й розглядати можливості закупівлі в країнах, які не є членами НАТО;

підвищити продуктивність на наявних заводах. Фінансування оборонного комплексу є наразі важливим.