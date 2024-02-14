Столтенберг: должны дать понять Путину, что не стоит думать об эскалации за пределами Украины

Какие уроки извлекло НАТО после двух лет войны в Украине

По словам Столтенберга, первый урок заключается в том, что НАТО должно быть единым. Второй - необходимость увеличить военное присутствие на восточных границах, а также увеличить готовность военных и активировать планы защиты.

"Мы сделали это и продолжаем, чтобы дать понять Путину, что даже не стоит думать об эскалации за пределами Украины", - добавил Столтенберг.

Скандальное заявление Трампа

Комментируя недавние слова Дональда Трампа, Столтенберг отметил, что НАТО защищало союзников в течение 75 лет. Это удалось благодаря тому, что Альянс имеет четко выраженную цель. Все идея НАТО заключается в том, что атака на одного члена блока приравнивается к атаке на всех остальных. Любые предположения о том, что страны-члены Альянса не будут стоять друг за друга - подрывает безопасность для них.

"С 2014 года мы значительно усилили коллективную защиту. Это было, конечно, спровоцировано аннексией Крыма Путиным. Это было решение всех союзников - мир изменился и НАТО нужно было отвечать. И мы это сделали. А по поводу затрат, сейчас рекордные суммы идут на оборону", - сказал он. Особенно на восточных границах Альянса. Нельзя подрывать доверие в возможность сдерживания НАТО. Мы должны сделать невозможным любые просчеты или ошибочные представления в Москве о нашей готовности защищать союзников", - заявил Столтенберг.

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"У нас есть ядерное сдерживание. Он работает, нам нужно только следить за его состоянием", - отметил Столтенберг.

Что можно сделать для помощи Украине сейчас

Как пояснил Столтенберг, НАТО должно выполнять сейчас две вещи одновременно:

поставлять вооружение, то есть, выгребать собственные запасы и рассматривать возможности закупки в странах, которые не являются членами НАТО;

повысить производительность на имеющихся заводах. Финансирование оборонного комплекса является сейчас важным.