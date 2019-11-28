Столтенберг подтвердил информацию о сокращении расходов США на НАТО

В четверг, 28 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил информацию, что США сокращают размер взноса в бюджет альянса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, Столтенберг подтвердил это после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Это верно, что мы согласились с новой формулой распределения этих расходов. США будут платить меньше, а Германия - больше, то есть сейчас США и Германия будут платить одинаково, почти по 16% от бюджета. Остальное будет распределено между другими союзниками", - сообщил Столтенберг.

Отметим, ранее США оплачивали 22% прямого бюджета, общий объем которого составляет 2,5 млрд долларов. Эти деньги идут на поддержание штаб-квартир и представительств НАТО и на другие организационные расходы.

Напомним, ранее в американских СМИ появилась информация, что администрация Трампа сокращает расходы на НАТО, а сэкономленные средства могут пойти на оборонные программы для Украины и Грузии.

Также Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет защитить страны Европы без помощи НАТО. По его словам, НАТО остается единственной платформой, в рамках которой Северная Америка и Европа решают общие стратегические вопросы.

Ранее РБК-Украина писало, что Макрон инициирует изменения в Договор о Европейском союзе для того, чтобы сделать Евросоюз более независимым от НАТО в вопросах обороны.