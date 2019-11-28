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Администрация Трампа сокращает расходы на НАТО

Новости » В мире     28.11.2019 - 06:00
Администрация Трампа сокращает расходы на НАТО
Иллюстративное фото (whitehouse.gov)

Сэкономленные средства могут пойти на оборонные программы для Украины и Грузии

Администрация Трампа переходит к существенному сокращению своих взносов в коллективный бюджет НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Белый дом согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

В Пентагоне отмечают, что сэкономленные средства помогут финансировать другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе", в частности на оборонные программы для Украины и Грузии.

В штаб-квартире НАТО заявляют, что все союзники согласились с новой формулой распределения расходов, которая была согласована буквально в последнюю неделю.

"Согласно новой формуле, доля расходов со стороны большинства европейских союзников и Канады увеличится, а доля США снизится. Это - важная демонстрация приверженности союзников Альянса, а также более справедливого распределения бремени", - заявил представитель НАТО.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, что покрывало расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции. В целом бюджет НАТО составляет около $2,5 млрд в год.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам альянса следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. По его словам, страны-участницы НАТО уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.

Такое Столтенберг подчеркнул важность Украины и Грузии, как партнеров Альянса в Черноморском регионе и призвал союзников увеличить им помощь.

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