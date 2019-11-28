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Германия обещает играть более активную роль в НАТО

Новости » В мире     28.11.2019 - 15:19
Германия обещает играть более активную роль в НАТО
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Германия пообещала увеличить военные расходы

Германия обязалась играть более активную роль в НАТО, поскольку канцлер Ангела Меркель обещает увеличить военные расходы до 2% ВВП страны к началу 2030-х годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV.

Как сообщается, министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал усилить роль ЕС в НАТО.

"Европа должна нести большую ответственность за свою безопасность в будущем. Больше нельзя полагаться исключительно на США в политике безопасности", - сказал он на открытии Берлинского форума по внешней политике.

Он также отметил, что в связи с этим политика ЕС должна "быть более сплоченной и эффективной".

"НАТО живо, с ног до головы, даже если есть другие диагнозы", - добавил Маас.

Кроме того, глава МИД Германии отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в НАТО отсутствует координация и альянс переживает "смерть мозга".

Маас признает некоторые проблемы с координацией, однако, по его словам, "НАТО остается краеугольным камнем многосторонней приверженности Европы политике безопасности".

Маас также предложил создать комитет экспертов для обсуждения реформ, направленных на перестройку альянса.

Напомним, ранее Маас призвал Европу не забывать о войне на Донбассе.
Он назвал конфликт войной перед дверью в Европу.

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