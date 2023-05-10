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Столтенберг підтвердив наміри відкрити офіс НАТО в Японії

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАТО обговорює з Японією можливість відкриття офісу Альянсу в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням генсека НАТО Єнса Столтенберга в ефірі CNN.

"Так, ми обговорюємо з Японією відкриття офісу НАТО в Токіо. НАТО має кілька офісів у країнах-партнерах, і Японія є дуже близьким і важливим партнером для НАТО", - сказав він.

Столтенберг зазначив, що безпека перестала бути регіональною - вона глобальна.

"Те, що відбувається в Європі, важливо для Азії, а те, що відбувається в Азії, важливо для Європи", - сказав він.

Генсек НАТО також додав, що Пекін уважно стежить за подіями в Україні.

Нагадаємо, посол Японії в США Кодзі Томіта підтвердив наміри відкрити офіс НАТО в Токіо.

Міністр закордонних справ країни Йосімаса Хаясі зазначив, що таке бажання пов'язане з тим, що вторгнення РФ в Україну зробило світ менш стабільним.

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ЯпоніяНАТОЄнс Столтенберг