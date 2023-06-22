Завершальний етап. Дуда підтримав запрошення України в НАТО на саміті

Україну необхідно запросити до НАТО на майбутньому саміті у Вільнюсі. Це буде завершальний етап на шляху до членства в Альянсі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в інтерв'ю українським журналістам заявив президент Польщі Анджей Дуда.

"Було б набагато краще, на мій погляд, якби НАТО формально запросило Україну до членства. Тобто, якби Україна в результаті рішення останнього саміту НАТО почала завершальний етап вступу до НАТО. Це ще не означало б вступ до НАТО. Це не стільки світло, скільки маяк, що показує кінець шляху до НАТО", - заявив глава польської держави.

За його словами, це рішення є дуже серйозним і зараз воно перебуває на стадії обговорення, оскільки багато союзників можуть скептично поставитися до подібної ініціативи.

При цьому Дуда наголосив, що такий імпульс від НАТО для України має бути сильним та чітким. Він не повинен бути повтором рішення на саміті у Бухаресті, коли союзники пообіцяли нашій країні, що вона стане членом Альянсу у майбутньому.

"Україна потребує сьогодні значно більш сильного сигналу і я сподіваюся, що цей сигнал буде", - додав президент Польщі.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, що Україна розраховує стати частиною Північноатлантичного альянсу на тлі постійної загрози у вигляді Росії. Але офіційні особи нашої країни визнають, що вступ до НАТО можливий лише після завершення війни з РФ.

При цьому Україна очікує, що отримає конкретику щодо членства в Альянсі на саміті, що відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі. У ОП, зокрема, заявляли, що хочуть побачити "дорожню карту" щодо вступу нашої країни.