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Столтенберг переговорил с главой МИД Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

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Понедельник 16 мая 2022 23:35
Столтенберг переговорил с главой МИД Турции о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Турцию поддержать решение Финляндии и Швеции относительно присоединения к Североатлантическому альянсу, и отметил, что все "проблемные" вопросы, которые поднимает Анкара, должны быть решены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter Столтенберга.

Так, генсек НАТО провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о решениях "наших ближайших партнеров" Финляндии и Швеции подать заявку на членство в НАТО.

"Турция является ценным союзником, и любые проблемы безопасности должны быть решены", - пишет Столтенберг.

Также генсек НАТО подчеркивает, что "мы должны стоять вместе в этот исторический момент".

Напомним, Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Добавим также, что Анкара выдвинула требование, в случае выполнения которого Турция разблокирует процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

В свою очередь генсек НАТО Столтенберг заявил о возможности быстро найти компромисс с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс, и отметил, что Анкара не намерена блокировать процесс.

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НАТО Йенс Столтенберг Швеция Турция Финляндия
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