Столтенберг переговорив з главою МЗС Туреччини про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину підтримати рішення Фінляндії та Швеції щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу, і зазначив, що всі "проблемні" питання, які піднімає Анкара, мають бути вирішені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter Столтенберга.

Так, генсек НАТО провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу про рішення "наших найближчих партнерів" Фінляндії та Швеції подати заявку на членство в НАТО.

"Туреччина є цінним союзником, і будь-які проблеми безпеки повинні бути вирішені", - пише Столтенберг.

Також генсек НАТО наголошує, що "ми маємо стояти разом в цей історичний момент".