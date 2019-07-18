Столтенберг ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, обсуждая вопрос покупки Турцией российских ракетных систем C-400, объяснил дальнейшее сотрудничество Альянса с Анкарой после этого шага. Как передает РБК-Украина, об этом генсек сказал на Аспенском форуме по безопасности, трансляция которого велась в YouTube.

По словам Столтенберга, ни одна из стран-членов НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции. Хотя отметил, что российские системы невозможно интегрировать в единую систему ПВО НАТО.

"Турция является важным членом НАТО, и никто из союзников никогда не поднимал этот вопрос, потому что мы все понимаем, что зависим друг от друга", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что Турция остается частью противовоздушной обороны Альянса с точки зрения других возможностей - у страны есть самолеты и радиолокационные станции.

Напомним, США исключили Турцию из программы по предоставлению истребителей F-35 после покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400. Белый дом заявил, что F-35 не смогут сосуществовать вместе с ракетными комплексами, поскольку российские ЗРК будут собирать разведывательные данные об американских самолетах.

Кроме того, ранее в НАТО выражали обеспокоеность из-за возможных последствий покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.