Столтенберг відповів на питання про виключення Туреччини з НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, обговорюючи питання покупки Туреччиною російських ракетних систем C-400, пояснив подальшу співпрацю Альянсу з Анкарою після цього кроку. Як передає РБК-Україна, про це генсек сказав на Аспенському форумі безпеки, трансляція якого велася в YouTube.

За словами Столтенберга, жодна з країн-членів НАТО не порушувала питання про виключення Туреччини. Хоча зазначив, що російські системи неможливо інтегрувати в єдину систему ППО НАТО.

"Туреччина є важливим членом НАТО, і ніхто з союзників ніколи не торкався цього питання, тому що ми всі розуміємо, що залежимо один від одного", - підкреслив Столтенберг.

Генсек додав, що Туреччина залишається частиною протиповітряної оборони Альянсу з точки зору інших можливостей - у країни є літаки і радіолокаційні станції.

Нагадаємо, США виключили Туреччини з програми з надання винищувачів F-35 після покупки Анкарою російських зенітно-ракетних систем С-400. Білий дім заявив, що F-35 не зможуть співіснувати разом з ракетними комплексами, оскільки російські ЗРК будуть збирати розвідувальні дані про американських літаках.

Крім того, раніше в НАТО висловлювали стурбованість через можливі наслідки покупки Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400.