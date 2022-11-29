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Столтенберг: очікую, що союзники підтвердять рішення щодо членства України в НАТО

Фото: Єнс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам НАТО необхідно підтвердити рішення щодо майбутнього членства України в Альянсі за підсумками саміту голів МЗС у Бухаресті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Він розповів, що очікує від союзників підтвердження політики "відкритих дверей", якої дотримується Альянс. Демонстрацією цього є недавнє прийняття до НАТО Чорногорії та Північної Македонії, а також запрошення для Фінляндії та Швеції.

"Щодо членства України ми заявили, що Україна буде членом. Я очікую, що союзники НАТО підтвердять це рішення. Однак головний фокус зараз - на підтримці України. Йде війна. І тому ми не повинні робити те, що могло б підірвати єдність Альянсу щодо надання військової, гуманітарної, фінансової підтримки України", - наголосив Столтенберг.

Генсек також зазначив, що Альянс має запобігти перемозі президента РФ Володимира Путіна у війні проти України.

Зазначимо, що під час саміту НАТО в Бухаресті у 2008 році союзники ухвалили декларацію, в якій йшлося про те, що Україна в майбутньому стане членом Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в Північноатлантичному альянсі є справедливим, оскільки українські сили перебувають на тому ж рівні, що й у країнах НАТО.

Також ми писали, що, за словами міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної, членство в НАТО для України після закінчення війни проти Росії буде більш пріоритетним, ніж вступ до Євросоюзу.

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