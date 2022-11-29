Столтенберг: ожидаю, что союзники подтвердят решение по членству Украины в НАТО

Он рассказал, что ожидает от союзников подтверждения политики "открытых дверей", которую соблюдает Альянс. Демонстрацией этого является недавнее принятие в НАТО Черногории и Северной Македонии, а также приглашения для Финляндии и Швеции.

"Относительно членства Украины мы заявили, что Украина будет членом. Я ожидаю, что союзники НАТО подтвердят это решение. Однако главный фокус сейчас - на поддержке Украины. Идет война. И поэтому мы не должны делать то, что могло бы подорвать единство Альянса по оказанию военной, гуманитарной, финансовой поддержки Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Генсек также отметил, что Альянс должен предотвратить победу президента РФ Владимира Путина в войне против Украины.

Отметим, что в ходе саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году союзники приняли декларацию, в которой говорилось, что Украина в будущем станет членом Североатлантического альянса.