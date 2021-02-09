Столтенберг объяснил усиление присутствия НАТО в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что черноморский регион представляет стратегическую важность для всех членов и партнеров НАТО. В связи с этим Североатлантический альянс увеличил свое присутствие в Черном море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию пресс-конференции Шмыгаля и Столтенберга в Брюсселе.
"НАТО усилила присутствие в регионе Черного моря, потому что мы признаем его стратегическую важность для всех союзников и партнеров", - заявил он.
При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО, в частности, работает в регионе с Украиной.
Напомним, ранее эсминец Военно-морских сил Соединенных Штатов USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря.
Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie.
Добавим, что в начале февраля в Черном море состоялись совместные военные учения Украины и США в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.
По словам командира ракетного эсминца Военно-морских сил США Томаса Ралстона, в результате двусторонних тренировок удалось укрепить партнерство между США и Украиной.
Ранее сообщалось, что в конце января в Черное море зашел американский ракетный эсминец USS Donald Cook. Он принял участие в первой ежегодной тренировочной миссии НАТО.