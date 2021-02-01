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Украина и США провели тренировки в Черном море

Понедельник 01 февраля 2021 15:56
Украина и США провели тренировки в Черном море
Фото: военный корабль (mil.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Черном море катерная тактическая группа с привлечением морской авиации ВМС ВСУ провели совместные тренировки с американским эсминцем и кораблем обеспечения. Все элементы обучения были спланированы и отработаны в соответствии со стандартами и процедурами НАТО.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, целью тренировки было обеспечение безопасности в Черном море и совместимости экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций в составе многонациональных тактических групп.

Отмечается, что во время тренировок были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналовиробництвом согласно международной системе сигналов, освещения морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства.

По словам командира ракетного эсминца ВМС США Томаса Ралстона, в результате двусторонних тренировок удалось укрепить партнерство между США и Украиной.

"Взаимодействие и двусторонние учения с нашими партнерами проводятся для поддержки регионального сотрудничества и обеспечения морской безопасности. Я с нетерпением жду будущих возможностей совместных тренировок с украинским флотом", - сказал он.

Фото: военные корабли (mil.gov.ua)

Напомним, эсминец Военно-морских сил США USS Porter вечером 28 января вошел в воды Черного моря.

Кроме того, в Черное море зашел танкер USNS Laramie.

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