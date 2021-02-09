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Столтенберг пояснив посилення присутності НАТО в Чорному морі

Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що чорноморський регіон представляє стратегічну важливість для всіх членів і партнерів НАТО. У зв'язку з цим Північноатлантичний альянс збільшив свою присутність в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію прес-конференції Шмигаля і Столтенберга в Брюсселі.

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"НАТО посилила присутність в регіоні Чорного моря, тому що ми визнаємо його стратегічну важливість для всіх союзників і партнерів", - заявив він.

При цьому Столтенберг підкреслив, що НАТО, зокрема, працює в регіоні з Україною.

Нагадаємо, раніше есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря.

Крім того, у Чорне море зайшов танкер USNS Laramie.

Додамо, що на початку лютого в Чорному морі відбулися спільні військові навчання України і США відповідно до стандартів і процедур НАТО.

За словами командира ракетного есмінця Військово-морських сил США Томаса Ралстона, в результаті двосторонніх тренувань вдалося зміцнити партнерство між США і Україною.

Раніше повідомлялося, що в кінці січня в Чорне море зайшов американський ракетний есмінець USS Donald Cook. Він взяв участь у першій щорічній тренувальної місії НАТО.

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Новини України НАТОЧорне мореЄнс Столтенберг
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