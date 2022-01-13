Столтенберг обсудил с премьером Британии ситуацию вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В ходе беседы стороны обсудили безопасности в Европе и ситуацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Столтенберга в Twitter .

"Поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, чтобы обсудить безопасность в Европе и ситуацию в Украине и вокруг нее. Мы едины в НАТО, готовы защищать друг друга и готовы снова встретиться в Совете Россия-НАТО", - написал он.

Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль требует от НАТО отказаться от стран-членов, вступивших в Альянс после 1997 года.

В свою очередь США отказываются от предложения России вернуться к конфигурации НАТО образца 1997 года и вывести вооружение с территории стран, которые последними были приняты в альянс.