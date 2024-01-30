Остін обговорив з Генсеком НАТО збільшення виробництва зброї для допомоги Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон .

Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні підкреслили важливість збереження єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.

Генсек НАТО та глава Пентагону обговорили й зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, прийнятих на Вільнюському саміті 2023 року.

Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Відносини України з НАТО

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.

30 січня на спільній прес-конференції зі Столтенбергом очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. "Двері залишаються відкритими", - додав він.