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Остін обговорив з Генсеком НАТО збільшення виробництва зброї для допомоги Україні

США, Вівторок 30 січня 2024 04:31
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Остін обговорив з Генсеком НАТО збільшення виробництва зброї для допомоги Україні Фото: Остін та Столтенберг обговорили виробництво зброї для України (nato)
Автор: Максим Шушко

Глава Пентагону Ллойд Остін та Генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили допомогу Україні, зокрема критичність швидкого збільшення оборонного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Остін та Столтенберг під час зустрічі в Пентагоні підкреслили важливість збереження єдності Північноатлантичного альянсу у підтримці України. Вони відзначили критичність швидкого збільшення оборонного виробництва для подальшої допомоги Києву у поповненні запасів боєприпасів і обладнання.

Генсек НАТО та глава Пентагону обговорили й зміцнення надійних можливостей стримування та оборони Альянсу і розглянули прогрес у виконанні рішень, прийнятих на Вільнюському саміті 2023 року.

Вони також обмінялися думками щодо ситуації з безпекою на Близькому Сході, зокрема, висловивши обурення та скорботу через загибель і поранення американських військових у Йорданії.

Відносини України з НАТО

Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Це сталося за підсумками Ради Україна-НАТО, засідання якої відбулося у Брюсселі 29 листопада.

Єнс Столтенберг нещодавно заявив, що союзникам по НАТО та ЄС потрібно активізуватися перед другою річницею вторгнення РФ в Україну і надати більше допомоги Києву.

30 січня на спільній прес-конференції зі Столтенбергом очільник Держдепу США Ентоні Блінкен заявив, що Україна стане членом НАТО. "Двері залишаються відкритими", - додав він.

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