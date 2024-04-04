Столтенберг назвав головні теми засідання Ради Україна-НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, якого цитує The Guardian.

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв. Після цього пройде зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Столтенберг знову повторив тезу про те, що підтримка України - це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу. Також генсек сказав, що сторони обговорять, як зміцнити співпрацю та "як ми можемо просунути вас до членства в НАТО".

Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки".

Під час вступного слова на відкритті засідання він наголосив, що темами сьогоднішньої зустрічі стануть практичні потреби України.

"Зараз дуже важливо наростити наші зусилля, а не зменшувати їх. Сьогодні ми будемо роздумувати над практичними потребами України для того, аби зрозуміти де нам необхідно підсилитися. Ми погодили конкретні заходи в рамках дорожньої карти України на шляху до вступу в Альянс. Сьогодні ми разом будемо працювати, аби підкріпити зусилля України на шляху до НАТО. Це дуже важливо для безпеки України та нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поїхав до Брюсселю, де 3-4 квітня зустрічають глави МЗС країн НАТО. Сьогодні заплановане засідання Ради Україна-НАТО.