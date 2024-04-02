Кулеба приїде до Брюсселя на засідання Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба 3-4 квітня відвідає Брюссель. Там він братиме участь у засіданні Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook .

За інформацією МЗС, Кулеба, зокрема, проведе переговори з:

На зустрічах планується обговорення формули миру та конфіскації російських активів на користь нашої країни.

Також Кулеба проведе зустрічі з колегами з інших країн. Ключову увагу приділять збільшенню військової допомоги Україні, зміцненню протиповітряної оборони нашої країни та збільшенню потужностей виробництва зброї.

За інформацією відомства, засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ заплановане на 4 квітня.

Що передувало

Нагадаємо, 28 березня відбулося засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Головною темою обговорень стали обстріли Росії української критичної інфраструктури.

Засідання пройшло після того, як росіяни посилили обстріли України. Зокрема, 22 березня ворог ударив по ДніпроГЕС. Загалом тоді для атаки окупанти застосували понад 150 дронів та ракет.

Ціллю обстрілів ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Деякі населені пункти залишилися без світла.

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