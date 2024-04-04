ua en ru
Чт, 04 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Столтенберг назвал главные темы заседания Совета Украина-НАТО

Брюссель, Четверг 04 апреля 2024 12:14
UA EN RU
Столтенберг назвал главные темы заседания Совета Украина-НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Заседание Совета Украина-НАТО будет посвящено укреплению сотрудничества. Также министры иностранных дел стран НАТО обсудят возможность улучшения структуры помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, которого цитирует The Guardian.

Перед заседанием Совета Столтенберг и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделали несколько заявлений. После этого пройдет встреча глав МИД стран-членов НАТО.

Столтенберг снова повторил тезис о том, что поддержка Украины - это не благотворительность, а инвестиция в безопасность Альянса. Также генсек сказал, что стороны обсудят, как укрепить сотрудничество и "как мы можем продвинуть вас к членству в НАТО".

Кроме того, как сообщил Столтенберг, министры обсудят, как усилить поддержку Украины, и будут говорить о том, как создать "более предполагаемую структуру для поддержки".

В ходе вступительного слова на открытии заседания он подчеркнул, что темами сегодняшней встречи станут практические потребности Украины.

"Сейчас очень важно нарастить наши усилия, а не уменьшать их. Сегодня мы будем размышлять над практическими потребностями Украины для того, чтобы понять, где нам необходимо усилиться. Мы согласовали конкретные меры в рамках дорожной карты Украины на пути к вступлению в Альянс. Сегодня мы вместе будем работать, чтобы подкрепить усилия Украины на пути в НАТО. Это очень важно для безопасности Украины и нашей безопасности", - сказал Столтенберг.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поехал в Брюссель, где 3-4 апреля встречают главы МИД стран НАТО. Сегодня запланировано заседание Совета Украина-НАТО.

Что этому предшествовало

Недавно издание Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников заявило, что Контактная группа по обороне Украины (формат "Рамштайн") может быть передана под контроль НАТО. Окончательное решение хотят принять на саммите лидеров НАТО в Вашингтоне в июле.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подтвердил, что в НАТО хотят предоставить формату "Рамштайн" и другим инициативам союзников более надежную основу. Это поможет гарантировать помощь Украине в долгосрочной перспективе. Однако генсек не раскрыл детали инициативы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Дмитрий Кулеба Йенс Столтенберг
NEWS
Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков
Пылали дома, среди жертв - спасатели. Какие последствия налета "Шахедов" на Харьков
DAILY
Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Коллективная оборона. Как зарождалось НАТО и почему для Украины важно членство в Альянсе