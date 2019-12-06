МИД Украины назвал ключевые шаги для получения плана по членству в НАТО      

Фото: Егор Божок (president.gov.ua)

Украине необходимо завершить реформы в секторе обороны

Украина для получения Плана действий по членству в НАТО должна выполнить ряд условий, в том числе в оборонной сфере. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил замминистра иностранных дел Егор Божок.

По его словам, Украине необходимо сделать ряд дополнительных шагов в сфере оборонной реформы в части реорганизации Министерства обороны. В частности, должны быть разведены должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба, то есть в структуре Генштаба появится "J-структура НАТО". В середине 2020 года планируется завершить оборонный обзор и подготовить новый Стратегический оборонный бюллетень.

Также Украине необходимо завершить усиление парламентского контроля над сектором обороны, безопасности и разведки. Данный вопрос практически решен путем создания обновленного комитета.

"Кроме того, существует очень болезненный вопрос, который, впрочем, нельзя обойти. Это реформа системы оборонных закупок. Это очень актуальная тема с точки зрения внутренней политики, и она не остается без внимания наших партнеров. Это также один из фундаментальных принципов, на которых работает НАТО. Если мы не переведем эту систему на стандарт, который воспринимается в Альянсе, не будет серьезного разговора", - отметил Божок.

Также на повестку дня вышел вопрос введения в Украине системы контроля иностранных инвестиций, особенно в оборонной отрасли. Ситуация стала особенно актуальной в связи с приобретением компании "Мотор Сич" инвесторами из Китая.

Божок подчеркнул, что для получения ПДЧ необходимо провести реформу СБУ, а также сектора разведки в соответствии со стандартами НАТО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче новой заявки Украины на получение Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

Отметим, Украина подала заявку на получение ПДЧ еще в 2008 году.