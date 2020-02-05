Украина одобрила новую нацпрограмму для интеграции в НАТО

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Новая программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО

Кабинет министров одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, документ разработали по международной методике Results-Based Management (управление, ориентированное на результат), которая используется при подготовке стратегических документов в странах-участницах НАТО, Всемирном банке и ООН.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру", - добавил Гончарук.

Фото: проект указа

Напомним, ранее МИД Украины назвал ключевые шаги для получения Плана по членству в НАТО. В частности, замминистра иностранных дел Егор Божок заявил, что необходимо разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Кроме того, Украине необходимо завершить усиление парламентского контроля над сектором обороны, безопасности и разведки.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче повторной заявки Украины на получение ПДЧ.