ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина одобрила новую нацпрограмму для интеграции в НАТО

Новости » Политика     05.02.2020 - 13:45
Украина одобрила новую нацпрограмму для интеграции в НАТО
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Новая программа максимально приближена к ПДЧ для вступления в НАТО

Кабинет министров одобрил обновленную Годовую национальную программу Украина-НАТО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Алексея Гончарука.

По его словам, документ разработали по международной методике Results-Based Management (управление, ориентированное на результат), которая используется при подготовке стратегических документов в странах-участницах НАТО, Всемирном банке и ООН.

"Годовая национальная программа предусматривает как реформы сектора безопасности и обороны, так и демократические преобразования в стране. Она максимально приближена по содержанию и принципам к Плану действий относительно членства в НАТО и имеет такую ​​же структуру", - добавил Гончарук.

Фото: проект указа

Напомним, ранее МИД Украины назвал ключевые шаги для получения Плана по членству в НАТО. В частности, замминистра иностранных дел Егор Божок заявил, что необходимо разделить должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Кроме того, Украине необходимо завершить усиление парламентского контроля над сектором обороны, безопасности и разведки.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг не видит необходимости в подаче повторной заявки Украины на получение ПДЧ.

В штаб-квартире НАТО обсудили ключевые реформы в оборонном секторе Украины
Новости Украины НАТОевроинтеграцияпрограмма
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь