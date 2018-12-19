В НАТО пообещали Украине политическую и практическую поддержку

Фото: НАТО-Украина (nato.int)

В альянсе ожидают от Украины продолжения реформ для борьбы с коррупцией и усиления демократии

В ходе заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе послы альянса похвалили Украину за прогресс в реформах, от которых зависит продолжение оказания поддержки стране. Об этом сообщил источник в НАТО, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Послы НАТО похвалили вице-премьер-министра Украины (Иванну Климпуш-Цинцадзе, - ред.) за прогресс в реформах и призвали Киев не останавливаться на этом пути. Они дали понять, что пока Украина продолжает реформы для борьбы с коррупцией и усиления демократии, страна может рассчитывать на продолжение сильной политической и практической поддержки НАТО", - сообщил собеседник агентства.

В то же время вице-премьер Климпуш-Цинцадзе рассказала, что первое, чего в альянсе ждут от Украины - создание антикоррупционного суда и сейчас проходит отбор судей, результатов которого следует ожидать в феврале, а запуска суда - весной.

"Антикоррупционные меры находятся под прицельным вниманием наших партнеров. От Украины ожидают, что, несмотря на проведение выборов, процесс реформ не будет откладываться", - добавила она.

Напомним, в Брюсселе 18 декабря прошло заседание комиссии Украина-НАТО при участии вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.