Столтенберг назвал "отвод" войск России ненастоящим: атаки продолжатся

"То, что мы видим, не является настоящим отводом войск. Что мы фиксируем, так это перегруппировка Россией войск, часть из них они перевооружают, переоснащают, чтобы подкрепить, пополнить запасы. Не следует быть слишком оптимистичными, потому что атаки продолжатся", - считает Столтенберг.

Напомним, ранее стало известно, что Россия отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей, при этом заявляя о том, что якобы "делает шаги к деэскалации".

В Пентагоне допускают, что передвижение войск РФ под Киевом является перебазированием, а не реальным отводом, с прицелом на подготовку крупного наступления на другие районы.

СНБО Украины призывает граждан не верить очередным фейкам России о завершающем этапе "спецоперации" и "отвода" своих войск.

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