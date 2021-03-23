Столтенберг назвал основные вызовы безопасности НАТО: среди них Россия

"Мы должны проявить смелость и амбициозность, чтобы построить сильный Североатлантический альянс в будущем, поскольку мы живем в более опасном и конкурентном мире, где вызовы не знают границ", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, среди основных вызовов "дестабилизирующая деятельность России, угроза терроризма, изящные кибератаки, прорывные технологии, подъем Китая и изменение климата".

"Россия продолжает подавлять мирных инакомыслящих у себя дома, и демонстрирует образец агрессивного поведения за рубежом, в том числе с кибератаками и попытками вмешаться в наши выборы и подорвать наши демократии", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Альянс остается приверженным двойному подходу к России.

"Сильное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к конструктивному диалогу", - пояснил он.

При этом пока неизвестны дата и формат будущего саммита НАТО.