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Столтенберг назвал основные вызовы безопасности НАТО: среди них Россия

Автор: Игорь Литвиненко

Североатлантический альянс (НАТО) 23-24 марта проведет совещание на уровне министров иностранных дел для подготовки почвы к будущему саммиту НАТО. Министры обсудят основные вызовы безопасности Альянса, среди которых, в частности, деятельность России.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

"Мы должны проявить смелость и амбициозность, чтобы построить сильный Североатлантический альянс в будущем, поскольку мы живем в более опасном и конкурентном мире, где вызовы не знают границ", - сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, среди основных вызовов "дестабилизирующая деятельность России, угроза терроризма, изящные кибератаки, прорывные технологии, подъем Китая и изменение климата".

"Россия продолжает подавлять мирных инакомыслящих у себя дома, и демонстрирует образец агрессивного поведения за рубежом, в том числе с кибератаками и попытками вмешаться в наши выборы и подорвать наши демократии", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что Альянс остается приверженным двойному подходу к России.

"Сильное сдерживания и оборона в сочетании с открытостью к конструктивному диалогу", - пояснил он.

При этом пока неизвестны дата и формат будущего саммита НАТО.

Напомним, ранее Великобритания заявила, что Россия остается серьезной угрозой для европейской безопасности.

Также сообщалось, что НАТО наращивает свое присутствие в Черном море из-за агрессивных действий России.

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Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияЙенс Столтенберг
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