Столтенберг назвав основні виклики безпеки НАТО: серед них Росія

"Ми повинні проявити сміливість і амбіційність, щоб побудувати сильний Північноатлантичний альянс в майбутньому, оскільки ми живемо у небезпечному і конкурентному світі, де проблеми не знають кордонів", - сказав генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

За його словами, серед основних викликів "дестабілізує діяльність Росії, загроза тероризму, витончені кібератаки, проривні технології, підйом Китаю та зміна клімату".

"Росія продовжує придушувати мирних інакомислячих у себе вдома, і демонструє зразок агресивної поведінки за кордоном, у тому числі з кібератаками і спробами втрутитися у наші вибори і підірвати наші демократії", - зазначив генсек НАТО.

Столтенберг додав, що Альянс залишається прихильним подвійного підходу до Росії.

"Сильне стримування і оборона в поєднанні з відкритістю до конструктивного діалогу", - пояснив він.

При цьому поки невідомі дата і формат майбутнього саміту НАТО.