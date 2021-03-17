Из-за России: в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

НАТО наращивает присутствие в Черном море из-за активности России. В альянсе обеспокоены ее активностью.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Грузию.

"Спокойствие и безопасность Черного моря очень важны для НАТО и для Грузии. Мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе. Поэтому сейчас работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", - сказал Столтенберг.

Он также отметил поддержку территориальной целостности Грузии и призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, ранее он заявил, что со стороны России или Китая нет угроз для стран-членов НАТО. И это является заслугой организации.

Также сообщалось, что 10 марта самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.