ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Из-за России: в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море

Новина українською → Грузия, Среда 17 марта 2021 17:24
Из-за России: в НАТО объяснили наращивание присутствия в Черном море Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

НАТО наращивает присутствие в Черном море из-за активности России. В альянсе обеспокоены ее активностью.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Грузию.

Он также отметил поддержку территориальной целостности Грузии и призвал Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии.

"Спокойствие и безопасность Черного моря очень важны для НАТО и для Грузии. Мы обеспокоены наращиванием военных сил России в регионе. Поэтому сейчас работаем над укреплением нашего присутствия в регионе Черного моря", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее он заявил, что со стороны России или Китая нет угроз для стран-членов НАТО. И это является заслугой организации.

Также сообщалось, что 10 марта самолеты четырех стран НАТО провели тренировку по взаимодействию в боевых условиях над Черным морем. Французские истребители имитировали атаку на группу тральщиков, которые следовали в Одессу, а три румынских истребители защищали корабли от условных противников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире НАТО Черное море
NEWS
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
COVID-паспорт. Как будет работать зеленый сертификат ЕС: предложения Еврокомиссии
DAILY
Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Руководитель САП Максим Грищук: Я думаю, что в деле ПриватБанка была утечка