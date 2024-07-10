Столтенберг: найкращий спосіб забезпечити "припинення вогню" - це членство України в НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга на Громадському форумі НАТО .

Столтенберг зазначив, що якщо бої в Україні припиняться, то він "хоче переконатися, що це справді кінець війни, тому що те, що ми бачили, є шляхом агресії".

Він нагадав, що спочатку Росія анексувала Крим, а через кілька місяців окупанти пішли на схід Донбасу.

"Ми сказали, що це неприпустимо. Тоді у нас була перша Мінська угода про визначення лінії припинення вогню. Це було порушено, і Росія просунула лінію фронту далі на захід у 2014 році. У нас був "Мінськ-2" у 2015 році, і тоді росіяни чекали сім років та мали повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році", - сказав генсек НАТО.

У результаті, за його словами, "ми побачили схему, коли росіяни брали Україну шматочками".

"Отже, якщо зараз буде нове припинення вогню, нова угода, ми повинні бути на 100% впевнені, що на цьому вона закінчиться, незалежно від того, де ця лінія. І тому я твердо вірю, що під час припинення бойових дій, ми повинні забезпечити, щоб Україна мала можливості для стримування майбутньої агресії з боку Росії", - наголосив Столтенберг.

Він додав, що для припинення вогню на фронті Україні потрібні гарантії безпеки.

"І, звісно, найкращою та найсильнішою гарантією безпеки буде 5 стаття. Тому я вважаю, що спосіб забезпечити припинення цього - це фактично членство в НАТО", - зазначив генсек Альянсу.