Столтенберг натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть по черзі вступити в НАТО

Фінляндія та Швеція мають вступити до НАТО, проте одна з країн може зробити це раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Сьогодні, 14 лютого, перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі С толтенберг натякнув, що попри те, що й Фінляндія й Швеція мають обов'язково вступити до НАТО, їх вступ може відбутися по черзі.

"Тож і Фінляндія, і Швеція вже набагато ближчі та набагато більше інтегровані в НАТО. Тому головне питання полягає не в тому, чи ратифікують разом Фінляндія та Швеція. Головне питання полягає в тому, щоб вони обидва були ратифіковані як повноправні члени якомога швидше", - заявив генеральний секретар.

Він також додав, що докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше їх ратифікувати.