Столтенберг натякнув, що Швеція та Фінляндія можуть по черзі вступити в НАТО
Фінляндія та Швеція мають вступити до НАТО, проте одна з країн може зробити це раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Сьогодні, 14 лютого, перед зустріччю міністрів оборони НАТО в Брюсселі Столтенберг натякнув, що попри те, що й Фінляндія й Швеція мають обов'язково вступити до НАТО, їх вступ може відбутися по черзі.
"Тож і Фінляндія, і Швеція вже набагато ближчі та набагато більше інтегровані в НАТО. Тому головне питання полягає не в тому, чи ратифікують разом Фінляндія та Швеція. Головне питання полягає в тому, щоб вони обидва були ратифіковані як повноправні члени якомога швидше", - заявив генеральний секретар.
Він також додав, що докладає всіх зусиль, щоб якомога швидше їх ратифікувати.
Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карл XVI Густав заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.
Проте нещодавно турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що не погодить заяву Швеції до НАТО.
Водночас західні ЗМІ повідомляють, що Туреччина близька до рішення затвердити вступ Фінляндії до НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.