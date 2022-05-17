Швеция и Финляндия завтра подадут заявки на вступление в НАТО
Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на вступление в НАТО. Правительства стран намерены сделать это завтра, 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Швеции Магдалену Андерсон.
"Лучшее для безопасности Швеции и безопасности шведского народа - это вступление в НАТО и то, что мы делаем это вместе с Финляндией", - сказала она во время пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте.
Глава шведского правительства уточнила, что Швеция и Финляндия направят свои заявки в НАТО завтра, 18 мая. Андерсен добавила, что Стокгольм и Хельсинки на период вступления в Альянс получили гарантии безопасности со стороны ряда стран, и этом будет иметь огромный политический вес.
Напомним, сегодня министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку на вступление в НАТО, а парламент Финляндии поддержал членство Хельсинки в Альянсе.
Отметим, перспективе вступления Швеции и Финляндии в НАТО может помешать только позиции Турции. Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пока не может согласиться на присоединение скандинавских стран.
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