Столтенберг намекнул, что Швеция и Финляндия могут поочередно вступить в НАТО

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

Сегодня, 14 февраля, перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе С толтенберг намекнул, что, несмотря на то, что и Финляндия и Швеция должны обязательно вступить в НАТО, их вступление может состояться поочередно.

"Поэтому и Финляндия, и Швеция уже гораздо ближе и гораздо более интегрированы в НАТО. Поэтому главный вопрос заключается не в том, ратифицируют ли вместе Финляндия и Швеция. Главный вопрос состоит в том, чтобы они оба были ратифицированы как полноправные члены как можно скорее", – заявил генеральный секретарь.

Он также добавил, что прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее их ратифицировать.