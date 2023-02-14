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Столтенберг намекнул, что Швеция и Финляндия могут поочередно вступить в НАТО

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Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 16:53
Столтенберг намекнул, что Швеция и Финляндия могут поочередно вступить в НАТО Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Финляндия и Швеция должны вступить в НАТО, однако одна из стран может сделать это раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Сегодня, 14 февраля, перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе Столтенберг намекнул, что, несмотря на то, что и Финляндия и Швеция должны обязательно вступить в НАТО, их вступление может состояться поочередно.

"Поэтому и Финляндия, и Швеция уже гораздо ближе и гораздо более интегрированы в НАТО. Поэтому главный вопрос заключается не в том, ратифицируют ли вместе Финляндия и Швеция. Главный вопрос состоит в том, чтобы они оба были ратифицированы как полноправные члены как можно скорее", – заявил генеральный секретарь.

Он также добавил, что прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее их ратифицировать.

Напомним, 17 мая 2022 года президент Финляндии Саули Ниинисте и король Швеции Карл XVI Густав заявили в королевском дворце Швеции, что они единодушно решили подать заявку на членство в оборонном альянсе НАТО.

Однако недавно турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не согласует заявление Швеции в НАТО.

В то же время западные СМИ сообщают, что Турция близка решению утвердить вступление Финляндии в НАТО.

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НАТО Швеция Йенс Столтенберг Финляндия
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