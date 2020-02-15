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Столтенберг: НАТО продолжит политику сдерживания России

Новости » Политика     15.02.2020 - 11:06
Столтенберг: НАТО продолжит политику сдерживания России
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Однако НАТО стремится улучшить отношения с Россией

НАТО продолжит поддерживать санкции против России и будет усиливать политику сдерживания, однако стремится улучшить отношения с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РБК-Украина.

По словам Столтенберга, НАТО надеется улучшить отношения со своим крупнейшим соседом, однако постоянно сталкивается со все более решительной политикой России, которая стремится усилить сферы влияния в мире.

"НАТО надеется на улучшение отношений с Россией, которая является нашим крупнейшим соседом. НАТО сталкивается с конкуренцией со стороны все более решительной политики России, которая стремится вернуться к концепции сфер влияния (в мировой политике - ред.). НАТО отвечает на это, усиливая сдерживание и поддерживая санкции против России ", - заявил генсек.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО будет продолжать поддержку территориальной целостности Украины. В НАТО заявляли, что ситуация с безопасностью в Украине является объектом постоянного внимания Альянса.

Кроме того, вице-премтер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о "тектоническом сдвиге" в отношениях Украины и НАТО. Он добавил, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени.

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