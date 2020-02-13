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НАТО продолжит поддержку территориальной целостности Украины

Новости » Политика     13.02.2020 - 18:41
НАТО продолжит поддержку территориальной целостности Украины
Фото: встреча Андрея Загороднюка с Стюартом Пичем в Брюсселе (mil.gov.ua)

В ходе встречи в Брюсселе было проанализировано текущее состояние военного сотрудничества "Украина-НАТО"

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сегодня, 13 февраля, провел встречу с председателем Военного комитета НАТО и главным маршалом авиации сэром Стюартом Пичем. Стороны обозначили перспективы участия ВСУ в операциях и миссиях Альянса, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Так, в ходе встречи было проанализировано текущее состояние военного сотрудничества "Украина-НАТО".

По словам главного маршала авиации сэра Стюарта Пича, ситуация с безопасностью в Украине является объектом постоянного внимания военных представителей государств-членов Альянса и военной структуры НАТО.

Он заверил, что НАТО будет продолжать поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

В рамках встречи стороны также обсудили перспективы участия Вооруженных Сил Украины в операциях и миссиях НАТО.

По информации "Интерфакс-Украина", решение НАТО относительно того, предоставлять или нет Киеву Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Programme) может быть принято в октябре нынешнего года.

Ранее сообщалось, что Украина подала заявку на участие в Программе партнерства расширенных возможностей НАТО.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к членству в НАТО являются реформы в секторе безопасности и обороны, а также укреплению безопасности институтов.

Столтенберг: НАТО продолжит поддерживать Украину
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