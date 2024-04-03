Столтенберг: в НАТО домовились про посилення ролі Альянсу в координації допомоги Україні

Міністри Північноатлантичного альянсу домовились щодо подальшого планування посилення ролі НАТО в координації допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції.
"Сьогодні члени Альянсу домовилися про подальше планування посилення ролі НАТО в координації допомоги і тренувань у сфері безпеки. Деталі будуть визначені протягом наступних тижнів", - заявив Столтенберг.
Генеральний секретар НАТО відмовився розкривати інші подробиці, втім додав, що обговорював пропозицію з українським керівництвом. За його словами сьогодні існують різні способи забезпечити те, щоб підтримка Україні менше залежала від "добровільних короткострокових пропозицій".
"Ми ведемо діалог з Україною з цього приводу, тому що це насправді те, що ми повинні робити разом", - сказав він та додав, що сьогодні жодних рішень прийнято не було.
Нещодавно західні ЗМІ заявили про те, що Контактну групу з оборони України ("Рамштайн") можуть перед передати під контроль НАТО. Остаточне рішення хочуть ухвалити на саміті лідерів НАТО, який запланований на липень поточного року. Пізніше Столтенберг висловився щодо цієї ініціативи в коментарі РБК-Україна.
Міністри закордонних справ НАТО також порушували питання щодо довгострокової підтримки України, у тому ж числі й щодо пропозиції про п'ятирічний фонд у 100 млрд євро. Наразі невідомо, чи буде прийнято цифру в 100 млрд євро й як саме відбуватиметься фінансування. Водночас відповідне рішення потребує консенсусу серед усіх членів НАТО. За словами голови Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, Варшава підтримує відповідний план.
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