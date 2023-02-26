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Радник Байдена про підтримку звільнення Криму: не хочу вдаватися в гіпотетичні питання

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США, Неділя 26 лютого 2023 18:56
Радник Байдена про підтримку звільнення Криму: не хочу вдаватися в гіпотетичні питання Фото: радник Байдена національної безпеки Джейк Салліван (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 26 лютого, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван ухилився від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Що зрештою станеться з Кримом у контексті цієї війни та врегулювання цієї війни - це те, що мають визначити українці за підтримки Сполучених Штатів... Але я просто не збираюся вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що ми сьогодні маємо справу з контрнаступом на сході, на півдні, і нам потрібно дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо", - підкреслив Салліван.

Відповідаючи на пряме запитання, чи допоможуть США повернути Україні Крим, Салліван знову повторив, що зараз найважливіше - це надати Україні інструменти для повернення території на півдні та сході.

"Війна непередбачувана", - сказав Салліван відповідаючи на запитання журналістів в ефірі CNN.

Зауважимо, що сьогодні виповнюється дев'ята річниця анексії півострова Росією.

Нагадаємо, сьогодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе відновити мир, повернувши Крим.

Раніше українська влада та військові неодноразово наголошували, що перемогою для України буде повернення до кордонів 1991 року, включно з Кримом та Донбасом.

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