Радник Байдена про підтримку звільнення Криму: не хочу вдаватися в гіпотетичні питання

Сьогодні, 26 лютого, радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван ухилився від прямої відповіді на питання про підтримку наміру України повернути Крим.

"Що зрештою станеться з Кримом у контексті цієї війни та врегулювання цієї війни - це те, що мають визначити українці за підтримки Сполучених Штатів... Але я просто не збираюся вдаватися в гіпотетичні питання. Тому що ми сьогодні маємо справу з контрнаступом на сході, на півдні, і нам потрібно дати їм інструменти для боротьби. І ми це робимо", - підкреслив Салліван.

Відповідаючи на пряме запитання, чи допоможуть США повернути Україні Крим, Салліван знову повторив, що зараз найважливіше - це надати Україні інструменти для повернення території на півдні та сході.

"Війна непередбачувана", - сказав Салліван відповідаючи на запитання журналістів в ефірі CNN.