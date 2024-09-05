Столтенберг про Курську операцію: Україна досягла "багато чого"
Україна змогла досягти великої кількості результатів за допомогою своєї операції у Курській області. Але подальший перебіг подій спрогнозувати складно.
Про це під час поїздки в Осло заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nettavisen.
"Вони досягли багато чого. Їм вдалося взяти під контроль російську територію, завдати втрат російським військам і продемонструвати свою здатність діяти", - наголосив Столтенберг, коментуючи операцію ЗСУ в Курській області.
Він також додав, що війна є непередбачуваною, тому важко сказати, що відбуватиметься далі.
"Лише українці можуть зробити важкий вибір, який необхідно зробити, наприклад, де розмістити війська і який вид військових дій доречний у цій ситуації", - наголосив генсек.
Курський прорив
Нагадаємо, Україна місяць тому застала російських окупантів зненацька - бійці ЗСУ зайшли на територію Курської області. Росіяни не змогли дати відсічі, тому українські захисники просунулися вглиб регіону.
Українські воїни взяли під контроль близько 100 населених пунктів. Також було досягнуто значних успіхів у питанні поповнення обмінного фонду.
Як пояснив президент України Володимир Зеленський, необхідність у такій операції виникла через те, що Україна не мала достатньої кількості далекобійної зброї, щоб знищувати росіян на відстані.
Також Зеленський зазначав, що Курською операцією українські захисники не дали росіянам розпочати запланований наступ на Сумську область. Вона стала превентивним ударом.
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