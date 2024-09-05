Зеленський пояснив необхідність Курської операції браком далекобійності

"Що стосується далекобійності. Саме цей брак далекобійності змусив нас думати. Думати кожну секунду, яка у нас є альтернатива. І це призвело до операції на Курщині. І, до речі, успішної операції", - сказав він.

Зеленський заявив, що у ЗСУ не вистачало далекобійних ракет і снарядів. "І у нас було розуміння від наших розвідок, що РФ планує робити цю буферну зону. Навіть відкрито Путін і його оточення заявляли, що вони хочуть побудувати буферну зону вздовж нашого кордону якоїсь кількості кілометрів вглиб нашої держави. І ми зрозуміли, що вони не зупиняться", - розповів президент.

Зеленський нагадав, що росіяни зробили прорив на Харківщині. "Слава Богу, ми там їх змогли зупинити і не дати окупувати Харків. Після цього у нас були сигнали, що вони можуть зробити це на півночі. Сумщина, Чернігівщина. І для нас це був би серйозний виклик", - додав він.

За його словами, росіяни і досі відмовилися від цих планів. "І тоді ми зрозуміли, що нам потрібно відповідну провести операцію. Щоби буферну зону робили не вони у нас, а ми. Щоб потім ми не відбивали їх атаки, як це було в Харкові, втрачаючи території і людей, а навпаки робити щось неочікуване. І з'явилася ця операція", - сказав президент.