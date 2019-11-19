Столтенберг: крымский сценарий не должен повториться в странах НАТО

Странам НАТО следует повышать расходы на оборону, чтобы не допустить повторения крымского сценария. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

По его словам, страны-участницы НАТО уже пятый год подряд повышают оборонные расходы.

"Это призвано направить абсолютно ясный сигнал о том, что произошедшее в Крыму не может повториться в странах-членах НАТО", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг назвал аннексию Крыма гибридной тактикой Российской Федерации.

"И гибридные угрозы и гибридная тактика - это то, что мы видим, исходя из разных направлений, от государств и негосударственных субъектов. И гибридная тактика - это все, от использования скрытой военной операции, маленьких зеленых человечков, которых мы видели в Крыму, до дезинформационных кампаний, как мы видели во многих странах НАТО, или кибератак", - сказал генсек.

До этого он утверждал, что аннексия Крыма произошла из-за конкуренции сверхдержав. Он также отметил, что захват полуострова является первым после Второй мировой войны случаем захвата территорий другой страны.