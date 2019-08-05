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Аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав, - Столтенберг

Новости » Политика    05.08.2019 - 20:57
Аннексия Крыма Россией произошла из-за конкуренции сверхдержав, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

Аннексия Крыма - первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за конкуренции сверхдержав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО. 

По его словам, конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку.

“Первым (вызовом перед мировой безопасностью -, ред.) является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря”, - заявил Столтенберг.

Он отметил, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Российская Федерация наращивает присутствие и в других странах.

"И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Северо-Атлантическом Совете НАТО призвали РФ немедленно положить конец всем нарушениям и злоупотреблениям в незаконно аннексированном Крыму, освободить украинских политических заключенных и заложников и предоставить международным организациям доступ в Крым.

Кроме того,  вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, что у Украины нет оснований рассчитывать на прекращение агрессии со стороны Российской Федерации в ближайшей перспективе, однако, сдержать ее может расширение присутствия НАТО в Черноморском регионе.

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