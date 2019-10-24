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Генсек НАТО назвал аннексию Крыма гибридной тактикой РФ

Новости » Политика    24.10.2019 - 23:13
Генсек НАТО назвал аннексию Крыма гибридной тактикой РФ
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

НАТО помнит о скрытой военной операции, начавшейся в Крыму

Аннексия Россией украинского Крыма стала результатом проведенной на полуострове гибридной тактики, которая включала в себя скрытую военную операцию. Об этом во время пресс-конференции в четверг, 24 октября, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отвечай на вопрос журналистов о том, какие гибридные угрозы видит НАТО сегодня и каков источник этих угроз, Столтенберг напомнил о том, как проходила аннексия Крыма.

"И гибридные угрозы и гибридная тактика - это то, что мы видим, исходя из разных направлений, от государств и негосударственных субъектов. И гибридная тактика - это все, от использования скрытой военной операции, маленьких зеленых человечков, как мы видели в Крыму, до дезинформационных кампаний, как мы видели во многих странах НАТО, или кибератак", - сказал генсек.

Напомним, в преддверии встреч министров обороны НАТО Столтенберг призывал страны альянса расширить военную помощь Украине. Вопрос поддержки Украины будет рассмотрен в ближайшие дни. Также известно, что представители совета НАТО через неделю посетят Украину. Эксперты побывают в Одессе и Киеве, чтобы на месте оценить, в каком состоянии находится украинская армия.

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