Столтенберг о контрнаступлении ВСУ: эффективно, но это не конец войны

"Конечно, чрезвычайно отрадно видеть, что ВСУ смогли отбить территорию, а также нанести удары в тылу российских войск. В то же время, мы должны понимать, что это не начало конца войны, мы должны быть готовы к долгому пути", - заявил он.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле.

Кроме того, согласно данным Минобороны Украины, в рамках контрнаступления ВСУ, наши воины освободили около 8,5 тысячи квадратных километров Харьковской области.

Добавим, что украинские военные подготовили план успешного контрнаступления Вооруженных сил на северо-востоке и на юге страны в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами.

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