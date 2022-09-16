Столтенберг про контрнаступ ЗСУ: ефективно, але це не кінець війни

"Звичайно, надзвичайно втішно бачити, що ЗСУ змогли відбити територію, а також завдати ударів у тилу російських військ. Разом з тим ми повинні розуміти, що це не початок кінця війни, ми повинні бути готові до довгого шляху", - заявив він. .

Нагадаємо, раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що успішний контрнаступ Збройних сил України вже змінив стратегічний баланс на землі.

Крім того, згідно з даними Міноборони України, в рамках контрнаступу ЗСУ, наші воїни звільнили близько 8,5 тисячі квадратних кілометрів Харківської області.

Додамо, що українські військові підготували план успішного контрнаступу Збройних сил на північному сході та на півдні країни у співпраці з американськими та британськими фахівцями та офіційними особами.

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