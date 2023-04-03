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Столтенберг про контрнаступ України: рішення мають приймати військові на місцях

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Понеділок 03 квітня 2023 22:36
Столтенберг про контрнаступ України: рішення мають приймати військові на місцях Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення з оперативних питань, зокрема, нового контрнаступу, мають ухвалювати українські військові, які перебувають на місцях. Оскільки вони "найкраще володіють ситуацією".

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що в районі відповідальності країн-членів НАТО - забезпечення України обладнанням, боєприпасами та підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій.

"І це саме те, що союзники роблять, надаючи військову підтримку, а також - забезпечуючи навчання на високому рівні, щоб українці мали змогу використовувати всю нову, більш сучасну зброю, якою зараз їх забезпечують союзники. Зокрема - бойовими танками", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО відмовився прогнозувати результат контрнаступу України, анонсованого українським військовим керівництвом на квітень-травень.

"Війни за своєю природою непередбачувані. Думаю, зараз ніхто точно не може сказати, як і коли закінчиться ця війна і як вона розвиватиметься протягом цього року", - підкреслив він.

Нагадаємо, постійний представник США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Вашингтон очікує нового контрнаступу України в найближчі тижні.

При цьому 25 березня президент України Володимир Зеленський заявляв, що контрнаступ ЗСУ ще не розпочався, оскільки ще очікується техніка від партнерів.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що контрнаступ ВСУ має розпочатися протягом квітня-травня.

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Єнс Столтенберг НАТО Війна Росії проти України
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Столтенберг про контрнаступ України: рішення мають приймати військові на місцях
Столтенберг про контрнаступ України: рішення мають приймати військові на місцях
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