Столтенберг у Києві: всі подробиці візиту

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Столтенберг зустрівся із Зеленським та провів пресконференцію

Місце України в НАТО

Перемога Путіна може коштувати набагато дорожче

Запрошення Зеленського на саміт НАТО

Столтенберг у Раді

Столтенберг зустрівся із Зеленським та провів пресконференцію

Генсек НАТО Єнс Столтенберг уже встиг провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

За словами глави української держави, під час переговорів обговорювалася ідея генсека про фонд НАТО для України на 100 млрд євро. У межах фонду планується підтримати українські оборонні можливості.

Також за підсумками зустрічі генсек та президент провели спільну пресконференцію.

Місце України в НАТО

Під час пресконференції Столтенберг висловився про північноатлантичну інтеграцію України.

"Я вважаю, що місце України з права в НАТО і ми робитимемо все, щоб забезпечити, щоб Україна стала членом Альянсу", - наголосив генсек.

Він нагадав, що для членства України потрібна згода всіх 32 країн-членів Альянсу. Генсек не впевнений, що такий результат може бути вже на наступному саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

Перемога Путіна може коштувати набагато дорожче

Генсек НАТО наголосив, що країнам Альянсу буде "дешевше" допомагати Україні у війні, ніж дозволити російським окупантам перемогти.

"Звичайно, забезпечення того, що Україна переможе, коштуватиме грошей. І в таких війнах, в якій зараз Україна, завжди є ризики. Але ще більший ризик - якщо Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) візьме гору", - зазначив він. він.

Столтенберг уточнив, що у разі перемоги Росії країнам Заходу доведеться інвестувати у власну оборону "набагато більше коштів".

Запрошення Зеленського на саміт НАТО

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами на саміті у Вашингтоні", - сказав Столтенберг, звертаючись до президента Зеленського.

Таким чином, Зеленського запросили на липневий саміт НАТО у Вашингтоні.

Столтенберг у Раді

Генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до Києва також відвідав Верховну раду України, де він виступив перед депутатами.

За словами нардепів, Столтенберг говорив про важливість закону про мобілізацію для того, щоб Україна здобула перемогу у війні, а також підкреслювави, що членство України в НАТО - лише питання часу.