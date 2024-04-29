Столтенберг в Киеве: все подробности визита

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Столтенберг встретился с Зеленским и провел пресс-конференцию

Место Украины в НАТО

Победа Путина может обойтись намного дороже

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

Столтенберг в Раде

Столтенберг встретился с Зеленским и провел пресс-конференцию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже успел провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы украинского государства, в ходе переговоров обсуждалась идея генсека о фонде НАТО для Украины на 100 млрд евро. В рамках фонда планируется поддержать украинские оборонные возможности.

Также по итогам встречи генсек и президент провели совместную пресс-конференцию.

Место Украины в НАТО

В ходе пресс-конференции Столтенберг высказался о североатлантической интеграции Украины.

"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО и мы будем делать все, чтобы обеспечить, чтобы Украина стала членом Альянса", - подчеркнул генсек.

Он напомнил, что для членства Украины необходимо согласие всех 32 стран-членов Альянса. Генсек не уверен, что такой результат может быть уже на следующем саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля.

Победа Путина может обойтись намного дороже

Генсек НАТО подчеркнул, что странам Альянса будет "дешевле" помогать Украине в войне, чем позволить российским оккупантам победить.

"Конечно, обеспечение того, что Украина победит, будет стоить денег. И в таких войнах, в которой сейчас Украина, всегда есть риски. Но еще больший риск - если Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) возьмет верх", - отметил он.

Столтенберг уточнил, что в случае победы России странам Запада придется инвестировать в собственную оборону "намного больше средств".

Приглашение Зеленского на саммит НАТО

"Я с нетерпением ожидаю встречи с вами на саммите в Вашингтоне", - сказал Столтенберг, обращаясь к президенту Зеленскому.

Таким образом, Зеленского пригласили на июльский саммит НАТО в Вашингтоне.

Столтенберг в Раде

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев также посетил Верховную раду Украины, где он выступил перед депутатами.

По словам нардепов, Столтенберг говорил о важности закона о мобилизации для того, чтобы Украина одержала победу в войне, а также подчеркивал, что членство Украины в НАТО - только вопрос времени.