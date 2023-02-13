Столтенберг про інциденти з повітряними кулями: наслідки дій РФ та Китаю

Виявлення у повітряному просторі США кількох повітряних куль-шпигунів є наслідком схем, які використовують Росія та Китаю для розвідки проти країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

"Те, що ми побачили в США минулого тижня - це частина схеми, за якої Китай, а також Росія збільшують розвідувальну та спостережну діяльність проти держав-членів НАТО через різні канали. Вже були задіяні кіберпростір, супутники і тепер - аеростати", - наголосив Столтенберг.

За його словами, на тлі таких подій необхідно бути пильними та збільшити обмін розвідданими, а також моніторинг повітряного простору в рамках Північноатлантичного альянсу.

Генсек також зазначив, що посилення співробітництва в космічній сфері, у тому числі у сфері збору даних через супутники та обміну цими даними, обговорюватиметься на майбутній зустрічі очільників Міноборони країн Альянсу.