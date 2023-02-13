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Столтенберг об инцидентах с воздушными шарами: последствия действий РФ и Китая

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Обнаружение в воздушном пространстве США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китая для разведки против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"То, что мы увидели в США на прошлой неделе - это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь - аэростаты", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, на фоне таких событий необходимо быть бдительными и увеличить обмен разведданными, а также мониторинг воздушного пространства в рамках Североатлантического альянса.

Генсек также отметил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в том числе в сфере сбора данных через спутники и обмена этими данными, будет обсуждаться на предстоящей встрече глав Минобороны стран Альянса.

Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

Также мы писали, что 12 февраля на севере США был зафиксирован еще один неопознанный летающий объект и сбили его.

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НАТОРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКитайЙенс Столтенберг