Столтенберг об инцидентах с воздушными шарами: последствия действий РФ и Китая

Обнаружение в воздушном пространстве США нескольких воздушных шаров-шпионов являются последствием схем, которые используют Россия и Китая для разведки против стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
"То, что мы увидели в США на прошлой неделе - это часть схемы, при которой Китай, а также Россия увеличивают разведывательную и наблюдательную деятельность против государств-членов НАТО через различные каналы. Уже были задействованы киберпространство, спутники и теперь - аэростаты", - подчеркнул Столтенберг.
По его словам, на фоне таких событий необходимо быть бдительными и увеличить обмен разведданными, а также мониторинг воздушного пространства в рамках Североатлантического альянса.
Генсек также отметил, что усиление сотрудничества в космической сфере, в том числе в сфере сбора данных через спутники и обмена этими данными, будет обсуждаться на предстоящей встрече глав Минобороны стран Альянса.
Напомним, ранее стало известно, что 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.
Также мы писали, что 12 февраля на севере США был зафиксирован еще один неопознанный летающий объект и сбили его.
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