Столтенберг: Грузия станет членом НАТО

Главы стран-союзников НАТО подтвердили, что Грузия будет членом Альянса

Грузия станет членом НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Альянса, сообщает пресс-служба НАТО.

Так, Столтенберг поприветствовал президента Грузии Георгия Маргвелашвили в штаб-квартире НАТО, отметив, что с момента первого заседания комиссии НАТО-Грузия прошло 10 лет и за это время партнерство стало более близким.

"Мы полностью поддерживаем евроатлантические стремления Грузии. Грузия станет членом НАТО. Это вчера подтвердили главы стран-союзников НАТО. Мы будем продолжать работать с вами, чтобы подготовиться к членству", - заявил Столтенберг, обращаясь к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили.

Столтенберг также отметил, что Грузия является надежным другом Альянса.

"Отношения НАТО с Грузией уникальны. Вы один из наиболее важных партнеров Альянса. И надежный друг", - добавил он.

Напомним, ранее Столтенберг заявлял, что никто, в частности, Россия не имеет права вмешиваться в вопрос членства Грузии и Украины в НАТО.